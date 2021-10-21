العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى السعودية

أعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة النقل العراقية إنه تقرر استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين، حسب وكالة الأنباء العراقية.

يتبع...