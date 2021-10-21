جعجع يشترط الاستماع إلى حسن نصر الله قبله أمام المحكمة العسكرية

اشترط زعيم حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مثول الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أولاً أمام القضاء، وذلك ردا على الأنباء حول مطالبة المحكمة العسكرية بالاستماع لشهادته بشأن أحداث "الطيونة".

قال جعجع في مقابلة مع قناة "MTV" اللبنانية مساء اليوم: "لو صح أن المحكمة العسكرية تريد الاستماع لأقوالي فعليها الاستماع إلى حسن نصر الله أولاً".

وبرر ذلك بأن "حزب القوات"، ومنذ انتهاء الحرب الأهلية لا مخالفة عليه وهو حزب مسجل، في وقت حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصر متهمة بأمور عديدة.

كما اعتبر جعجع أن خطاب نصر الله الذي أدلى به الاثنين واتهم فيه "حزب القوات" وجعجع بأحداث الطيونة كان مليئا بالأخطاء ولم يستند إلى الحقيقة.

وتابع: "أحداث الطيونة - عين الرمانة أعتبرها حدثاً مشؤوماً كلفنا الكثير من الجرحى في عين الرمانة والكثير من الضحايا في الضاحية".

وعند سؤاله عن خشيته من تلفيق القضاء ملفا له، رد جعجع: "أيام الوصاية على لبنان ولّت، ولن نسمح بعودة تلك الأيام أبداً".

وأكد جعجع التفاف عدة أطياف من اللبنانيين حوله وحول الحزب، قائلاً إن "اللبنانيين سئموا من حزب الله وممارساته والوضع الذي وصلنا إليه، وهذه نتيجة السياسات الخاطئة".

واعتبر أن نصر الله في أزمة كبيرة، هو اعتمد على أن يتمكن من تغيير المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت وفشل في الوسائل القانونية، فلم يبق أمامه سوى الهجوم على الحكومة، التي هي بدورها رفضت هذا الأمر، فأراد أن يصنع أحداثا دموية مشابهة لتلك التي حدثت في 7 أيار/مايو 2008 لفرض إرادته.

وشدد على أن هدف حزب الله الأوحد الآن هو وقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مضيفاً أن رفضه لكل سبل التحقيق والمحققين يثير الريبة حول تورطه في التفجير.

تابع أحدث أخبار لبنان عبر سبوتنيك عربي.