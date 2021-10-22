ولي عهد دبي يقوم بمغامرة مثيرة من على ارتفاع 250 مترا... فيديو

ظهر ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مقطع فيديو مثير، حبس أنفاس المشاهدين من على ارتفاع 250 مترا، في مغامرة شيقة حازت على إعجاب متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو له وهو يجلس فوق "عين دبي" في الإمارات، والتي تعتبر أكبر عجلة مشاهدة في العالم حيث يبلغ ارتفاعها 250 مترا.

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ويظهر ولي عهد دبي في لقطات تحبس الأنفاس وهو يتناول مشروبا فوق إحدى مقصورات عين دبي، ومن حوله مشاهد خلابة لأهم معالم إمارة دبي.

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وحاز مقطع الفيديو على إعجاب الآلاف من الأشخاص من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن افتتاح عين دبي بشكل رسمي أمام الزوار، أمس الخميس، ما يمنحهم فرصة مشاهدة ممتعة لجميع معالم دبي.

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ويستطيع الزوار من خلال "عين دبي" الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على معالم المدينة، والاحتفالات والفعاليات المميزة.

ويوجد فيها 48 مقصورة، يزيد حجم الواحدة منها على حجم حافلتين كل منهما من طابقين، فيما تصل الطاقة الاستيعابية الكاملة لها 1750 شخصاً في جولة الدوران الواحدة والتي تستغرق 38 دقيقة.