إحصاءات رسمية في الجزائر: 27 ولاية لم تسجل إصابات بكورونا

أكدت إحصاءات رسمية في الجزائر أن 27 ولاية لم يتم تسجيل أية إصابات كورونا فيها.

فحسب بيان لوزارة الصحة الجزائرية نشره موقع النهار، فإن 27 ولاية لم تسجل فيها أي حالة جديدة بفيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤشرات الوباء، أمس الخميس، كاشفة وجود 70 حالة جديدة، و59 حالة تماثلت للشفاء، و16 مريضا فقط هم عدد الموجودين داخل العناية المركزة، إضافة إلى 3 حالة وفيات.

📌اليوم، الخميس 21 اكتوبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة .



📌 المؤشرات العامة هي كما يلي:

🔴 70 حالة جديدة

🔴 59 حالة تماثلت للشفاء

🔴 16 مريض متواجدون في العناية المركزة

🔴 3 وفيات. — Ministère de la Santé Algérie وزارة الصحة (@Sante_Gouv_dz) October 21, 2021

وقالت الوزارة إن "20 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، وولاية واحدة أزيد من 10 حالات".

وطالبت الوزارة في بيانها المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد الحجر الصحي.

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