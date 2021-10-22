رئيس مطار بيروت الدولي: لا نية لإغلاق المطار ليلا

رد فادي الحسن رئيس مطار بيروت الدولي بالإنابة، على ما تم تداوله أخيرا من أنباء تفيد بإغلاق مطار بيروت ليلا، قائلا إنها أخبار غير صحيحة.

وحسب تصريحات للنهار اللبنانية، قال فادي الحسن: "لا توجّه حاليًّا لوقف الأعمال في المطار ليلا"، لافتا إلى أن أزمة المراقبين الجويين في طريقها للحل.

وقال: "مسودة مرسوم تعيين المراقبين الجويّين أُنجزت، وستُطرح على طاولة ​مجلس الوزراء​ في أول جلسة مقبلة".

يبدو أننا مقبلون على أقفال مطار رفيق الحريري ليلا ،بسبب النقص الفادح في المراقبين الجويين...

ربما طائفة المراقب الجوي،أكثر أهمية من واجهة البلد السياحية....

فتوقفت المراسيم وتوقف ليل المطار....

لن أعلق أكثر ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 22, 2021

وكان النائب بلال عبد الله عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" قد غرّد، مشيرا إلى احتمالية إغلاق مطار بيروت ليلا.

وقال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يبدو أنّنا مقبلون على إقفال مطار بيروت ليلًا، بسبب النقص الفادح في المراقبين الجويّين".

وأكد بلال في تغريدته أن "طائفة المراقب الجوّي ربّما أكثر أهميّة من واجهة البلد السياحيّة، فتوقّفت المراسيم وتوقّف ليل المطار... لن أعلّق أكثر".

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