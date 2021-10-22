نادي الأسير الفلسطيني: القوات الإسرائيلة تعتدي على 90 أسيرا في سجن جلبوع

كشف نادي الأسير الفلسطيني عن اعتداءات قامت بها القوات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع الليلة الماضية.

ووفقا لبيان أصدره النادي ونشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إن القوات الإسرائيلية "المتسادا، ودرور، واليّماز" التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية،اقتحمت قسم (1) في سجن "جلبوع" واعتدت على الأسرى".

وفيما لفت البيان إلى أن الاعتداءات طالت 90 أسيرا، أوضح أن إدارة السجن قامت بقطع الماء والكهرباء عنهم.

وأشار إلى أن "عملية الاقتحام استمرت حتى ساعات الفجر، ونفذت عمليات تفتيش واسعة".

وشدد البيان على أن سجن "جلبوع ما زال يتعرض لعمليات تنكيل مضاعفة، ومنها عمليات الاقتحام التي تشكل أبرز السياسات التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى، في محاولة لإبقائهم في حالة عدم استقرار، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم".

يشار إلى أن سجن جلبوع الإسرائيلي، هو السجن الذي شهد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الـ6، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ومن وقتها وإدارة السجن تعاقب جميع الأسرى الموجودين لديها، حسب تعبير البيان.

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