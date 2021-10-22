السعودية تحبط تهريب أكثر من 5 مليون حبة كبتاغون بطريقة غير مسبوقة... فيديو

أحبطت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، تهريب أكثر من 5.2 مليون حبة كبتاغون، قبل دخولها البلاد بطريقة غير مسبوقة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن منفذ الحديثة، أحبط تهريب الحبوب المخدرة بطريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاجون تُعادل كميتها أكثر من 5.2 مليون حبة، بعد العثور عليها "مطحونة" داخل أكياس محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على المستقبِل للكمية داخل المملكة.

🔗 | https://t.co/kSPJYhKyqP#زاتكا pic.twitter.com/yCxTBEatF9 — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 22, 2021

وأضافت الهيئة أن الحبوب المخدرة تعادل أكثر من 5.2 مليون حبة، وتم ضبطها مطحونة، ومخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ، وهي طريقة غير مسبوقة لتهريب الحبوب المخدرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحبوب كانت في إرسالية عبارة عن أكياس "بودرة كربونات"، محمولة على إحدى الشاحنات.

وبإجراء عملية الكشف والمعاينة للشاحنة، تبين وجود كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، تم إخفاؤها ضمن الإرسالية، حيث أخفيت الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس على أنها "بودرة كربونات".

وأوضحت الهيئة أن هذه الطريقة للتهريب، تُعد من الطرق غير المسبوقة، وتم كشفها وإحباطها، وبعدها جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، للقبض على مستقبل الكمية داخل السعودية، وتم ضبطه.

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