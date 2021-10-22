المغرب يحسم الجدل حول حدوث وفيات بسبب لقاح فايزر

ونقلت صحيفة " هسبريس " عن كريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية في وزارة الصحة المغربية ، أنه ينفي حدوث أي وفاة عقب تلقي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هذا اللقاح لم يعد يستعمل حاليا خلال الجرعتين الأولى والثالثة، ويقتصر استخدامه فقط على الجرعة الثانية.

وأوضح بلفقيه، قائلا إنه "لا علم لديه بوجود أي وفاة بسبب لقاح فايزر، مشيرا إلى أن قرار حصر أخذ هذا اللقاح خلال الجرعة الثانية فقط بسبب المخزون المتوفر، وعقب القيام بدراسات تفيد بأهمية منحه خلال الجرعة الثانية.

يذكر أن مندوبية الصحة بعمالة مكناس كانت قد وجهت جميع محطات التلقيح التابعة لها بضرورة استعمال لقاح "سينوفارم" بشكل حصري للراغبين في الجرعات الأولى والثانية والثالثة.

وتطرق بلفيقة في حديثه إلى مسألة الإقبال على التطعيم بعد قرار فرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية، وقال أن الإقبال على التلقيح تضاعف عشر مرات، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من تباعد وارتداء للكمامة وغسل لليدين.

في السياق ذاته، تم رصد إقبال كثيف على مراكز التطعيم ضد كورونا في مختلف المدن المغربية الكبرى، وصل إلى حد الازدحام الشديد في عدد من الوحدات الصحية المخصصة لهذا الغرض، وذلك تزامنا مع سريان القرار الحكومي المتعلق بإجبارية الحصول على التلقيح لدخول المرافق العمومية.

وبدأ العديد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة في المغرب إخطار مستخدميها وأجرائها بضرورة الحصول على جواز التلقيح لدخول مرافقها.