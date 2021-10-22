رفات أحد ضحايا السعودية في حرب الكويت تصل إلى المملكة... فيديو

وصلت رفات أحد ضحايا السعودية في حرب الكويت، اليوم الجمعة، إلى المملكة، فيما تداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر عملية دفن الرفات في مقبرة "شهداء الحرم المكي".

ونشرت قناة "الإخبارية" فيديو لدفن رفات النقيب السعودي عبدالله القرني الذي قُتل في حرب الكويت بعد تعرضه للأسر، حيث تم لف نعش القرني بالعلمين السعودي والكويتي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، إيفاء بلاده بتعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل، والتي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 52 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها صالح لـ"سبوتنيك"، أوضح فيها أن عملية استقطاع نسبة من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر كتعويضات لحرب الكويت بدأت منذ العام 1996، وكانت نسبة الاستقطاع للتعويضات وقت ذلك بنحو 30% من عائد كل برميل نفط مصدر عبر مذكرة التفاهم المسماة النفط مقابل الغذاء.

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