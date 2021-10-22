المسؤول الذي اتهم ابن سلمان بمحاولة اغتياله يخرج عن صمته... والمملكة تصدر بيانا

وسوف يعرض برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، يوم الأحد المقبل أول لقاء مع سعد الجبري منذ فراره من المملكة عام 2017.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان أصدرته لبرنامج "60 دقيقة" ونشرته "CNN" إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".

وكان الجبري قد اتهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في دعوى قضائية بمحكمة في واشنطن، بأنه أرسل "فريقا لاغتياله" في كندا بعد أيام من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، لكن السلطات السعودية تتهمه بالفساد وقد رفعت دعوى اختلاس ضده في أمريكا وكندا.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مصدر أمريكي مطلع، قوله إن الرياض وضعت واشنطن في مأزق بعد رفع هذه الدعوى ضد الجبري في أمريكا، لأن هذا من شأنه كشف معلومات سرية تشمل العلاقات الاستخباراتية والعمليات والمصادر والأساليب السرية.

MBS took Sarah and Omar as hostages to blackmail my father on his 1st day as crown prince.



After 4 years of exhausting every avenue to secure their freedom, my dad breaks his silence this Sunday on @60minutes.



Help us @saveomarnsarah#SOS pic.twitter.com/410aPQW0iB — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) October 21, 2021

وكانت مديرة الاستخبارات القومية في أمريكا، أفريل هاينز، تدخلت بالقضية في خطوة وصفت بأنها "غير عادية ونادرة"، حيث وجهت خطابًا يستند إلى "امتياز أسرار الدولة" الذي نادرًا ما يستخدم لمنع الإفصاح عن المعلومات السرية التي قد تسبب ضررًا "خطيرًا واستثنائيا" للأمن القومي الأمريكي.

من جانبه، أكد الجبري تمسكه بـ"حماية أسرار" المملكة العربية السعودية رغم "الحملة القاسية" ضده، معربا عن رغبته في التوصل إلى حل ودي.

وتقول السلطات في المملكة العربية السعودية إن الجبري متورط مع بعض أقاربه ومعاونيه، في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار.

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