كريدي: انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية دون تحقيق أي اختراق إيجابي

قالت عضو وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية المصغرة، ميس كريدي، اليوم الجمعة، إن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، انتهت من دون تحقيق أي اختراق إيجابي.

دمشق - سبوتنيك. وقالت كريدي لوكالة سبوتنيك: "الجولة لم تحقق أي اختراق ولم نتوصل إلى شيء بسبب أن الأزمة السورية كبيرة ولها تشعبات وتدخلات دولية وأطراف إقليمية".

وأضافت: "لم تحصل توافقات بسبب كثرة الأوراق والتحايلات من وفد الرياض، نحن أيدنا الورقة المقدمة من وفد الحكومة خاصة فيما يتعلق بالإرهاب الذي عانى منه الشعب السوري. ووفد هيئة التفاوض حاول أن يختصر كثيرا بهذا الموضوع".

وأوضحت عضو وفد المجتمع المدني: "المبدأ الذي طرح اليوم من قبل هيئة التفاوض بخصوص الجيش والأمن طرحوا بنودا تتجاوز ماهو متفق عليه من نقاش".

وأشارت كريدي إلى أن "ما حصل في سوريا كبير وفيه تدخلات كبيرة، والصبر يجب أن يكون سيد الموقف والبحث عن حلول وأن يكون إطار الحل سوري- سوري".

وحول موعد الجولة المقبلة قالت كريدي إن "بيدرسون قال إنه كان يأمل عقد جولة في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن هناك ظروفا معينة تسببت في تعديل الموعد الذي سيحدد لاحقا".

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