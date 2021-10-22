القوات المسلحة العراقية تدمر وكرا إرهابيا في جبال قره جوغ

نجحت القوات المسلحة العراقية، اليوم الجمعة، في تدمير وكر إرهابي وقتل عنصر إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ.

ونقلت شبكة " السومرية نيوز " عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، بيانا قال فيه إنه: "بناء على معلومات استخبارية من شعبة استخبارات الفرقة 14، نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية واجباً أمنياً تم خلاله تدمير مضافة وقتل أحد الإرهابيين في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع قيادة عمليات ‫كركوك".

وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، نفذ الحشد الشعبي والجيش العراقيين، عملية تفتيش في جبال المحلبية، شرقي مدينة تلعفر.

ونقل الموقع الإلكتروني السومرية "نيوز"، عن إعلام الحشد الشعبي بيانا أوضح فيه أن عملية التفتيش انطلقت بمشاركة الاستخبارات ومفارز مكافحة المتفجرات، من أجل تطهير سلسلة جبال المحلبية من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) والمخلفات الحربية.

وأوضح بيان الحشد الشعبي أنه شارك في عملية التفتيش والتطهير اللواء 53 ضمن عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش العراقي، بهدف مطاردة فلول "داعش" وتطهير سلسلة جبال المحلبية، حيث أسفرت العملية عن تدمير عدة مضافات للإرهابيين من التنظيم، وتفتيش 20 كيلو متر من الأهداف المرسومة شرقي تلعفر.

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