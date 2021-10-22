بيدرسون يعلق على محادثات الدستور السوري... "خيبة أمل كبيرة"

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، أن المشاركين في جلسة اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية لم يتفقوا خلال لقائهم في جنيف على موعد الجولة القادمة من المفاوضات.

وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي ردا على سؤال في هذا الصدد: "لا، لم نتفق على موعد الجولة القادمة". مضيفا أن الجولة الحالية من محادثات اللجنة الدستورية لم تحقق أية نتيجة وكانت مخيبة للآمال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية من قبل الحكومة، أحمد الكزبري، أن الجولة الجديدة للقاء المجموعة المصغرة للجنة الدستورية تعقد في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أو مطلع ديسمبر/كانون الأول في جنيف.

وقال الكزبري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن نناقش الآن موعد اجتماع جديد، سيكون في نوفمبر، أو على الأرجح أواخر نوفمبر - أوائل ديسمبر".

وناقشت اللجنة الدستورية المصغَّرة، خلال الأيام الماضية، 4 مبادئ هي: السيادة (مقدّم من جانب الوفد الحكومي)، والجيش والأمن والقوات المسلحة والمخابرات (مقدّم من جانب المعارضة)، وسيادة القانون (مقدّم من جانب وفد المجتمع المدني)، والإرهاب والتطرف (مقدّم من جانب الوفد الحكومي).

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أكّد توصّل طرفي الحكومة والمعارضة إلى البدء بعملية صياغة للإصلاح الدستوري في سوريا، في هذه الجولة.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.