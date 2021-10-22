عرب وأكراد يتظاهرون ضد الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" شمالي سوريا... صور

تظاهر آلاف السوريين من العرب والأكراد في بلدة (تل رفعت) بريف حلب الشمالي، تنديدا بما أسموه "الجرائم" التي يرتكبها الجيش التركي ومسلحو التنظيمات "التركمانية" الموالية له شمالي سوريا.

ورصدت كاميرا "سبوتنيك" جانبا من الاحتجاجات التي قام بها السكان العرب والأكراد في مدينة تل رفعت (35 كم شمال مدينة حلب) تنديدا بالتهديدات التي أطلقتها تركيا قبل أيام بإطلاق عملية عسكرية للجيش التركي والمسلحين الموالين له في التنظيمات "التركمانية" المسلحة، لاحتلال المدينة.

© Sputnik . KAREEM TEBEE عرب وأكراد يتظاهرون ضد الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" شمالي سوريا

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حلب أن سكان (تل رفعت) من العرب والأكراد، تظاهروا في إحدى الساحات وسط البلدة، ورفعوا شعارات تؤكد تلاحم قوميات الشعب السوري، كما رفعوا الأعلام السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد.

© Sputnik . KAREEM TEBEE عرب وأكراد يتظاهرون ضد الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" شمالي سوريا

واستنكر المتظاهرون "الجرائم" التي ارتكبها ويرتكبها الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" المسلحة الموالية له في المناطق التي يحتلها شمالي سوريا، لا سيما تلك التي تشهدها مدينة عفرين".

© Sputnik . KAREEM TEBEE عرب وأكراد يتظاهرون ضد الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" شمالي سوريا

وأكد المتظاهرون استعدادهم للتصدي لأي محاولة اجتياح للبلدة من قبل الجيش التركي والمسلحين الموالين له، مطالبين بالخروج الفوري للقوات التركية من الأراضي السورية.

© Sputnik . KAREEM TEBEE عرب وأكراد يتظاهرون ضد (جرائم) الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" شمالي سوريا

وكان الجيش التركي هدد قبل أيام باجتياح مدينة تل رفعت بدعم من مسلحي التنظيمات "التركمانية" المتحصنين في مناطق انتشاره قرب الحدود السورية التركية شمالي سوريا.