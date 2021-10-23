محمد بن سلمان يعلن عن هدف تصبو السعودية لتحقيقه في 2060

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري من الانبعثات الكربونية في عام 2060، معلنا عزمه على تحويل العاصمة السعودية الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالم تشجيرا.

وأطلق بن سلمان صباح اليوم النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأعلن في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق المملكة لمبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

وأكد بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.

وشدد بن سلمان على عزمه على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالم تشجيرا.

كما كشف عن استهداف المملكة للوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأضاف أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن (700) مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

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