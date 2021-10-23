إسرائيل تحبط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان

أعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​​أفيخاي أدرعي​​، الذي نشر على صفحته الرسمية على منصة "تويتر"، قال فيها إن "قواتنا أحبطت محاولة تهريب على الحدود مع ​لبنان​، بعد أن رصدت مساء أمس الجمعة عدداً من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من ​المخدرات​، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل".

قواتنا تحبط محاولة تهريب على الحدود مع #لبنان بعد ان رصدت مساء أمس عدد من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة وتمكنت من العثور على مسدسيْن و-21 علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل. قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وان تمت بمساعدة #حزب_الله الإرهابي pic.twitter.com/yO0tMtTAMS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2021

وأكد أدرعي أن "قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وإن تمت بمساعدة ​حزب الله​".