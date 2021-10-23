دولة عربية تتصدر دول المنطقة في استخدام السيارات الكهربائية

كشف تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول المنطقة في اعتماد السيارات الكهربائية.

وذكر التقرير الذي صدر حديثا أن معدل محطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات من بين الأعلى على مستوى العالم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال التقرير إن دولة الإمارات بها 240 محطة عامة بطيئة الشحن ترتبط بشبكة الطاقة، لافتا إلى أن 80% منها في إمارة دبي.

ومن المقرر أن يتم استعراض مضمون التقرير المؤلف من 24 صفحة ومناقشة توصياته البالغ عددها 5 توصيات في معرض "هايبرموشن دبي 2021".

وذكر ستيفان غوبيرت عضو مجلس إدارة مجلس صناعات الطاقة النظيفة أن التقرير يتضمن توصيات لصناع السياسات في الإمارات ودول المنطقة.

ويلقي التقرير نظرة شاملة على قطاع السيارات الكهربائية بالإمارات، حيث يسلط الضوء على الواقع الحالي للسياسات والبنية التحتية والتحديات التي تعطل نمو هذا القطاع وفرص الشركات فيه.

ويوضح التقرير أن البنية التحتية الحالية للسيارات الكهربائية لا تزال غير كافية وهو ما قد يقود الكثير من الشركات لتدشين محطات شحن خاصة بها لحل هذه المشكلة.