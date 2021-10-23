الاتحاد الأوروبي يدين إعدام 24 شخصا في سوريا بتهمة الإرهاب لإشعال حرائق الغابات

قال المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية في سوريا في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2020.

وقال ستانو: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد لأن القاصرين تلقوا أحكامًا بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و12 عامًا بتهم مماثلة".

Syria: 🇪🇺 condemns execution of 24 people sentenced on terrorism charges for starting wildfires. #EU strongly opposes #DeathPenalty at all times & in all circumstances 👉cruel, inhuman & degrading punishment, which fails to act as a deterrent to crime https://t.co/QPzNZxvDgT — Peter Stano (@ExtSpoxEU) October 23, 2021

​وأضاف: "يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، إنها عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، ولا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".

وختم ستانو: "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الانضمام إلى الاتجاه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام".