محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في منطقة حتا.

وقال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه أطلق، اليوم السبت، خطة تطويرية شاملة في حتا، تتضمن إنشاء شاطىء سياحي وبحيرة جديدة، وأنظمة نقل خاصة بالمنحدرات الجبلية، وأطول ممشى جبلي في الإمارات، ومنشآت فندقية و120 كيلو متر من مسارات الدراجات الهوائية، كما أنه اعتمد لجنة دائمة للإشراف على تطوير منطقة حتا.

أطلقنا اليوم خطة تطويرية شاملة في حتا .. تتضمن إنشاء شاطىء سياحي وبحيرة جديدة .. وأنظمة نقل خاصة بالمنحدرات الجبلية (Funicular ) .. وأطول ممشى جبلي في الإمارات ومنشآت فندقية و120 كم من مسارات الدراجات الهوائية .. واعتمدنا لجنة دائمة للإشراف على تطوير حتا pic.twitter.com/HeCBU7ZjbM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 23, 2021

وتابع مؤكدا عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "هدفه في منطقة حتا هو بناء نموذج اقتصادي متكامل يقوم على أبناء حتا، ويستفيد منه أبنائها، ويمثل وجهة سياحية متفردة للعائلات في دولة الإمارات".

وأردف: "نبشر المواطنين بأن لدينا خططا لتطوير كافة المناطق والأحياء، وقادمنا دائما أجمل في بلادنا الأجمل والأعلى جودة عالميا".

هدفنا في حتا بناء نموذج اقتصادي متكامل يقوم على أبناء حتا .. ويستفيد منه أبناء حتا .. ويمثل وجهة سياحية متفردة للعائلات في دولة الامارات .. ونبشر المواطنين بأن لدينا خطط لتطوير كافة المناطق والأحياء .. وقادمنا دائماً أجمل في بلادنا الأجمل والأعلى جودة عالمياً pic.twitter.com/FIFtMYUYv1 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 23, 2021

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت في وقت سابق عن مشروعات تنموية في منطقة حتا، منها "شلالات حتا المستدامة"، و"قمة دبي الجبلية"، وكذلك السماح لأهل منطقة حتا ببناء 200 نزل عطلة ستدر دخلا يزيد عن 100 مليون درهم في العام لأبنائها.