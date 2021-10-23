عرمان: الأزمة الحالية في السودان مصطنعة وتأخذ شكل انقلاب زائف

وأشار عرمان إلى أن الحكومة الحالية في السودان لن يتم حلها بالقوة وإذا حاول أحد ذلك فالشعب سيواجهه.

يتبع...