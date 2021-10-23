خبير يتوقع وصول غازات بركان لا بالما إلى مصر ويكشف مدى خطورتها

توقع خبير جيولوجي وصول الانبعاثات الغازية الناتجة عن بركان جزيرة "لا بالما" في إسبانيا، إلى بعض المناطق في مصر خلال الساعات القادمة.

وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن هذه الانبعاثات الغازية سوف تصل مصر خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح عباس شراقي أن هذه الغازات خطيرة إلا أن تأثيرها سيكون ضعيفا وذلك بسبب ارتفاعها الكبير عن مستوى سطح الأرض.

وأشار الخبير المصري إلى أن هذا البركان يخرج منه كل يوم ما يزيد عن 17 ألف طن من الغازات، موضحا أنها تنتشر في أنحاء العالم.

وبين أن اتجاه الرياح يؤثر على حركة هذه الغازات حيث تدفع بجزء من الانبعاثات إلى مصر عبر البحر المتوسط.

وأكد شراقي أن الرياح دفعت جزءا من هذه الغازات بالفعل تجاه مصر، لافتا إلى أن ارتفاع هذه الغازات يتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف متر فوق سطح الأرض.

وعن المناطق التي ستتركز فيها هذه الغازات، قال شراقي إن التركيز الأكبر سيكون على مدينة الإسكندرية والنصف الغربي من الدلتا حتى منطقة 6 أكتوبر غربي العاصمة المصرية القاهرة.

ودمرت الحمم الناجمة عن البركان أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما، وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر/أيلول.

وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة، والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.