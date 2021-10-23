سفير ليبيا السابق في الإمارات... من هو عارف النايض الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة؟

أعلن رجل الأعمال الليبي عارف النايض، رئيس تكتل "إحياء ليبيا"، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال النايض، في فيديو بثه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق برنامجه الانتخابي "إحياء ليبيا".

واعتذر النايض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عن قبول ترشيحه من قبل بعض أعضاء الحوار السياسي المجتمعين في تونس في ذلك الوقت، لمنصب رئيس وزراء الحكومة الليبية.

وقال النايض في بيان حينها أنه يفضل التركيز على الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت موعدها البعثة الأممية في 24 ديسمبر 2021، خاصة أن الاتفاق نص على عدم أحقية ترشح رئيس الحكومة أو أعضاء المجلس الرئاسي للانتخابات المرتقبة.

وفي العام 2018 أعلن النايض، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق حولها وهو ما انتهى إلى عدم إجرائها، ليعلن مجددا خوضه الانتخابات المقررة نهاية العام، ليصبح أول من أعلن ترشحه بشكل رسمي.

ويعد النايض من المقربين لدولة الإمارات، حيث عمل سفيرا لليبيا لدى أبو ظبي، وتربطه علاقات قوية بقيادات البلد الخليجي.

حصل النايض على الثانوية العامة في "ايوا سيتي" بالولايات المتحدة، ثم درجة بكالوريوس الهندسة الصناعية ثم الهندسة البيولوجية من "غويلف"في كندا.

قام بالدراسات العليا الموازية في الفلسفة الإسلامية وعلم التوحيد في جامعة "تورونتو" الكندية، ثم جامعة "جريجوريانا" بالعاصمة الإيطالية روما التي درس فيها فلسفة الأديان وعلم اللاهوت، بحسب" كلام للبحوث والإعلام"، وهو مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها.

شغل النايض العديد من المناصب منها:-

-مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «كلام للبحوث والإعلام»، والتي أسسها في دبي عام 2009، وكان من نتاجها "دار الكاتب" بالعاصمة الليبية طرابلس.

-عضو اللجنة الإستشارية بمؤسسة "طابة" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

-المستشار الرئيسي لبرنامج حوار الأديان في جامعة كامبريدج في كلية اللاهوت بالمملكة المتحدة.

وأثار إعلان النايض المولود في بنغازي، عام 1962، ترشحه الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنه من المساندين للجيش الليبي في الشرق والمشير خليفة حفتر، الذي يُنتظر إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية أيضا، ما يعني أن النايض قد يتقاسم الأصوات في الشرق الليبي مع حفتر.