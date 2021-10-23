تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم الدريوش المغربي

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، مساء اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس "ريختر"، في إقليم الدريوش.

وقالت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في بيان، إن "الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثامنة مساء و54 دقيقة و01 ثانية (توقيت غرينيتش+1)"، بحسب وسائل إعلام مغربية.

ولفتت الشبكة إلى أن "الهزة سجلت على عمق 25 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.621 درجة غربا".