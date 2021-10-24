ولي عهد الكويت بصحبة وفد رسمي في زيارة إلى السعودية

يتوجه ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى السعودية يوم غد الاثنين، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض.

وذكرت صحيفة "القبس" أن ولي العهد يصطحب معه وفدا رسميا إلى المملكة العربية السعودية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أطلق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض.

ويعنى المنتدى بتدشين المبادرات البيئية الجديدة للسعودية، ومتابعة نتائج المبادرات المعلنة في وقت سابق بما يحقق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس السبت أنها ستطلق خططا لمواجهة تغير المناخ، حيث تأتي هذه المبادرة بعد الكشف أن البلاد تعد من أكبر الدول المسببة للتلوث في العالم.

وتأتي مبادرة السعودية الخضراء، التي أعلن عنها لأول مرة في مارس/آذار، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ في غلاسكو خلال الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يرمي إلى الاتفاق على تخفيضات أكبر للانبعاثات لمكافحة الاحتباس الحراري.

وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من السعودية الانضمام لمبادرة عالمية لخفض انبعاثات الميثان 30 في المئة من مستويات 2020 بحلول 2030. ومن المقرر أن يحضر المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري قمة خضراء أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط تستضيفها الرياض يوم الاثنين.