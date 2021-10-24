بهاء الحريري يغرد بذكرى مقتل الجنود الأمريكيين في لبنان

قدم السياسي ورجل الأعمال اللبناني، بهاء الدين الحريري، تعزية خاصة للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في لبنان عام 1983 في انفجار داخل المقر العسكري الأمريكي في بيروت.

وغرد بهاء الحريري، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "اتقدم وعائلتي بأحر التعازي في ذكرى وفاة الجنود الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن لبنان في العام 1983".

اتقدم وعائلتي بأحر التعازي في ذكرى وفاة الجنود الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن لبنان في العام ١٩٨٣.



ولنتذكر جميعاً تضحياتهم بالوقوف في وجه الإرهاب الذي قتل الكثير من الأبرياء في لبنان والعالم. https://t.co/UPrbRwlCgn — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 23, 2021

وأضاف الحريري: "ولنتذكر جميعاً تضحياتهم بالوقوف في وجه الإرهاب الذي قتل الكثير من الأبرياء في لبنان والعالم".