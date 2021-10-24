بهاء الحريري يغرد بذكرى مقتل الجنود الأمريكيين في لبنان

وغرد بهاء الحريري، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "اتقدم وعائلتي بأحر التعازي في ذكرى وفاة الجنود الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن لبنان في العام 1983".
اتقدم وعائلتي بأحر التعازي في ذكرى وفاة الجنود الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن لبنان في العام ١٩٨٣.— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 23, 2021
ولنتذكر جميعاً تضحياتهم بالوقوف في وجه الإرهاب الذي قتل الكثير من الأبرياء في لبنان والعالم. https://t.co/UPrbRwlCgn
وأضاف الحريري: "ولنتذكر جميعاً تضحياتهم بالوقوف في وجه الإرهاب الذي قتل الكثير من الأبرياء في لبنان والعالم".
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