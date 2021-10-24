الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بشوارع العاصمة وفتح الطرق المسدودة

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، المطالبين بإسقاط الحكومة الانتقالية في السودان والذين قاموا بإغلاق شوارع رئيسية في العاصمة.