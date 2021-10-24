نائب وزير الخارجية الإسرائيلي يستبعد إعادة فتح البعثة الأمريكية للفلسطينيين في القدس

استبعد إيدان رول، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الأمريكية للفلسطينيين في القدس.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" قال رول: "إدارة بايدن قد تعلق خطتها لإعادة فتح بعثة دبلوماسية أمريكية للفلسطينيين في القدس بعد أن أعربت إسرائيل عن معارضتها لمثل هذه الخطوة".

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي "أعتقد أن لدي سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن هذا لن يحدث".

وأوضح أن الأمريكيين يتفهمون التعقيدات السياسية، قائلا: "لدينا علاقات جيدة للغاية، ولا أعتقد أنهم سيحاولون مفاجأتنا".

يشار إلى أن قنصلية القدس، كان قد تم دمجها في السفارة الأمريكية التي نقلتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى المدينة المتنازع عليها من تل أبيب في عام 2018.

وقد جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هذا الشهر خطة واشنطن لإعادة فتح القنصلية في إطار جهود لإصلاح العلاقات الفلسطينية، لكنه لم يضع جدولا زمنيا لهذه العودة.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمتها الموحدة وتقول إنها لن توافق على إعادة فتح القنصلية.

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