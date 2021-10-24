حماس: دول عربية وعدت بالتدخل للإفراج عن معتقلي الحركة بالسعودية

كشفت حركة "حماس"، اليوم الأحد، عن تلقيها وعودا من دول إقليمية بالتدخل من أجل الإفراج عن معتقلي الحركة في السعودية.

وقالت الحركة في بيان إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مع عدد من الدول الإقليمية في هذا الشأن، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".

وأوضح بيان الحركة أن هذه الاتصالات تضمنت مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، والإمارات عبر بعض الأصدقاء.

وذكر البيان أن إسماعيل هنية قدم كشفا بأسماء جميع المعتقلين والمعلومات الخاصة بهم، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأعرب عن أمله في أن تنتهي هذه القضية ويتم إطلاق سراح جميع المعتقلين، وألا يستمر السجن والمرض في النيل من أجساد المعتقلين.

ولفت هنية إلى أن الأوضاع الصحية للمعتقلين في السجون السعودية "صعبة"، مؤكدا أنه لا أحد يتمنى أن يفقد أي مواطن فلسطيني حياته "داخل السجن في السعودية الشقيقة".

وأوضحت الحركة أن هنية تلقى وعودا من الدول التي تواصل معها في هذا الشأن بالتدخل لدى الحكومة السعودية.