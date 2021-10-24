إسرائيل والإمارات تدشنان "ممرا أخضر" تسهيلا لحركة مواطنيهما

وأدخلت إسرائيل منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قواعد جديدة لما يسمى بـ "المعيار الأخضر" لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بالإضافة للذين تعافوا.

Another great achievement for the🇮🇱🇦🇪relationship as both Health Ministers signed the green corridor MoU, recognizing mutual vaccinations and allowing free tourism between our countries.@nitzanhorowitz HE Abdul Rahman Mohammed Al Owais @HayekAmir @IsraelMOH @hayekamir @mohapuae https://t.co/UAmunOon4J — Israel in the UAE (@israelintheUAE) October 24, 2021

​حيث يُعتبر الأشخاص محصنين بعد أسبوع من التطعيم الثالث أو الثاني بلقاح "فايز"، ولكن بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، يعتبر الشخص مرة أخرى غير محصّن، ولاستعادة الحصانة الصحية، يجب أن يتم التطعيم بجرعة ثالثة، بحسب القسم الصحفي لوزارة الصحة في تل أبيب.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، يوم أمس السبت، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، سيسافر قريبا إلى الإمارات في أول زيارة رسمية له.