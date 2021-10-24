إعلام لبناني نقلا عن مصادر حكومية: كل ما يقال عن استقالة حكومة ميقاتي هراء

قالت تقارير إعلامية محلية إن الحديث عن استقالة حكومة نجيب ميقاتي هراء يهدف إلى إثارة البلبلة فقط.

وجاء في تصريحات نقلها موقع الجديد عن مصادر حكومية: "ميقاتي مستمر في اتصالاته، وكل ما يقال عن استقالة أو اعتكاف كلام هراء، يراد منه البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها".

مصادر ميقاتي لـ"الجديد": الحكومة مستمرة وكل ما يقال عن إستقالة هو كلام هراءhttps://t.co/Zk3ynvRVo6 — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 24, 2021

وأكدت المصادر استمرار الحكومة في اجتماعاتها لدراسة مختلف جوانب عملها الاقتصادي والسياسي وغيره.

وقالت: "الحكومة مستمرة واجتماعاتها الوزارية تدرس كل الملفات في انتظار أن تفضي الاتصالات الى معاودة عقد جلسات مجلس الوزراء".

وكانت أنباء قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم قدرة الحكومة على إجراء اجتماعاتها في هذا التوقيت بسبب الأحداث الجارية.

#ميقاتي لا يجرؤ على دعوة حكومته للإنعقاد، مخافة أن لا يلبي وزراؤه المرتبطون بمرجعياتهم الدعوة، ويظهر بمظهر العاجز ويضطر للاستقالة... بئس رئيس حكومة يستمسك بمجد باطل ويحتاط لكل شيء إلا للعزة والكرامة. — Yaarob Sakher (@sakher_yaarob) October 24, 2021

وقال أحد المغردين على موقع تويتر: "ميقاتي لا يجرؤ على دعوة حكومته للانعقاد، مخافة أن لا يلبي وزراؤه المرتبطون بمرجعياتهم الدعوة، ويظهر بمظهر العاجز ويضطر للاستقالة... بئس رئيس حكومة يستمسك بمجد باطل ويحتاط لكل شيء إلا للعزة والكرامة".

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