حاخام إسرائيلي يرقص في الرياض على ألحان عربية مع مواطن سعودي... فيديو

انتشرعلى وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الحاخام اليهودي يعقوب يسرائيل هرتسوغ يرقص مع مواطن سعودي في الرياض.

ونشر الفيديو يوسف حداد، الناشط الاجتماعي والإعلامي الذي يعرف عن نفسه بأنه عربي مسيحي إسرائيلي، والرئيس التنفيذي لجمعية "معًا للعرب"، التي تعمل على سد الفجوات بين اليهود والعرب.

وعلق حداد على الفيديو: "توثيق مذهل ومثير من السعودية ... أيام سلام تاريخي بين إسرائيل والدول العربية وإن شاء الله وقريبا السعودية ستنضم".

תיעוד מדהים ומרגש מערב הסעודית... ימים של שלום היסטורי בין ישראל ומדינות ערב, ואינשאללה ובקרוב גם ערב הסעודית תצטרף🇮🇱🇸🇦 pic.twitter.com/R3f1m3TkUV — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) October 23, 2021

​كما أعاد الحاخام يعقوب نشر المقطع معلقًا: "هذه أكبر وصية أن تكون دائمًا سعيدًا، وأرفقه بوسم (هاشتاغ) "حاخام في الرياض".

وأظهر مقطع آخر الحاخام الاسرائيلي وهو برفقة عدد من الأشخاص الذي لم تكشف هوياتهم، ولكن يبدو من ملابسهم أنهم خليجيون.

ويقول مصور الفيديو إنهم يتجولون في العاصمة الرياض، قبل أن يتوجهوا إلى "الرومانسية" من أجل تناول وجبة الغداء. قبل أن يوجه عدسة كاميرا الهاتف إلى الحاخام، الذي عبر عن سعادته بالتواجد في المملكة.

وقال الحاخام في هذا المقطع، "السلام عليكم، أبارك للمملكة السعودية وأبارك للسعوديين وللملك سلمان ولمحمد بن سلمان وللجميع".