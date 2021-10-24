السلطات المغربية تفرق محتجين رافضين لإجبارية التلقيح ضد كورونا

منعت السلطات المغربية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية بالعاصمة الرباط لمناهضي قرار إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كشرط أساسي للدخول إلى الأماكن العامة، والذي بدأت السلطات المغربية تطبيقه منذ الخميس الماضي بعد تطعيم أكثر من 55% من المواطنين.

الرباط - سبوتنيك. وتجمع عشرات المواطنين أمام مبنى البرلمان وساحة باب الأحد التاريخية بالعاصمة للمطالبة بالتراجع عن القرار، رافعين شعارات تطالب باحترام حريتهم الشخصية في اختيار الخضوع للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد من عدمه.

ودعا ناشطون حقوقيون إلى التظاهر في عدة مدن مغربية رفضا للقرار الحكومي الذي بدأ تطبيقه الخميس الماضي والمتعلق بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط أساسي لولوج الأماكن العامة.

يذكر أنه، وبحسب وزارة الصحة المغربية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد 944 ألف شخص، توفي من بينهم أكثر من 14 ألفًا.