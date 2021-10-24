البحرين تستهدف الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2060

أعلنت مملكة البحرين استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول عام العام 2060.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية فإن مجلس الوزراء البحريني أكد في اجتماعه الذي عقد اليوم بقصر القضيبية، على استهدافه الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية في عام 2060 للمساعدة في معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراءhttps://t.co/zVLXgeVgIP pic.twitter.com/ONWNk06L7d — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) October 24, 2021

ورحب مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بـ "إطلاق المملكة العربية السعودية الحزمة الأولى من مبادرات السعودية الخضراء، وإعلان ولي العهد السعودي استهداف الوصول للحياد الصفري في العام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون".

وأكد المجلس أهمية هذه المبادرات وأهدافها في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

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