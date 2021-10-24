الملك الأردني يزور مواقع دينية وتربوية في منطقة الأغوار الشمالية

زار الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مقام الصحابي معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية، وهو أحد مقامات الصحابة، الذي تم إنجازه ضمن مشاريع "الإعمار الهاشمي" في مختلف مناطق المملكة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

واطلع الملك على أقسام المقام، الذي يضم مسجداً ومكتبة ومركزاً ثقافياً إسلامياً ومدرسة لتحفيظ القرآن.

وتحظى هذه المقامات، باهتمام ملكي، من خلال اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يزور مقام الصحابي معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية، وهو أحد مقامات الصحابة المنجز ضمن مشاريع الإعمار الهاشمي في مختلف مناطق المملكة#عاجل #الأردن #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/JHGooJx9IU — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) October 24, 2021

​وتقع في لواء الأغوار الشمالية ثلاثة مقامات لصحابة الرسول محمد، وهي مقام الصحابي معاذ بن جبل، ومقام الصحابي شرحبيل بن حسنة، ومقام الصحابي عامر بن أبي وقاص.

ورافق الملك الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاريه للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

وتفقد الملك خلال زيارته للمنطقة مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، الذي وجه بإنشائه في زيارته السابقة لمنطقة المشارع عام 2017.

ويعمل في المركز 21 موظفا بتخصصات متنوعة، ويقدم خدماته لـ 27 مستفيدا يتلقون الرعاية والتعليم يوميا، بالإضافة إلى حوالي 73 مستفيدا بشكل أسبوعي.

​ويستهدف المركز حالات الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والتوحد من عمر 6 إلى 16 عاما للذكور، ومن عمر 6 إلى 18 عاما للإناث، ويتم تعليم الطلبة بناء على تقييم قدراتهم العقلية، ويوضع برنامج تربوي فردي خاص لكل طالب يتناسب واحتياجاته التعليمية والتأهيلية والنفسية.