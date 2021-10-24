‫السعودية تقرر توطين المهن التسويقية والإدارية المساندة

قررت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، استكمال برنامج توطين عدد من المهن داخل المملكة، وذلك بتوطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة.

ونقلت صحيفة "سبق" عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، أنه أصدر قرارا بتوطين مهن التسويق، وقرارا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة.

وأوضح الراجحي إن القرار "جاء لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني".

يذكر أن قرارا سعوديا كان قد دخل حيز التنفيذ، في الثاني من الشهر الجاري، بتوطنين أربعة نشاطات جديدة، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأفادت وزارة الموارد البشرية السعودية بأنه تقرر البدء في تطبيق قرار توطين أنشطة المقاهي والمطاعم والتموينات والأسواق المركزية، اعتبارا من اليوم السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويشمل القرار محلات الوجبات السريعة والمطاعم مع الخدمة ومطابخ الولائم ومحلات بيع العصائر، حيث قضى بتطبيق التوطين بنسبة 20%، وحال كانت داخل المراكز التجارية والمجمعات تكون نسبة التوطين 40%.

وينص القرار على أن تكون نسبة التوطين بالنسبة للمقاهي ومحلات المثلجات 30%، كما ينص على أن ترتفع النسبة حال كان ذلك النشاط داخل المجمعات التجارية لتصل إلى 50%.

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