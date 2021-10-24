الاجتماع الخامس للجنة العراقية السعودية يبحث الاستثمار والمشاركة في مشروع الربط الكهربائي الخليجي

وبحسب موقع "الفرات نيوز"، عقدت اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية، اليوم الأحد، اجتماعها في الرياض لمناقشة الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية.

وقال بيان لوزارة النفط العراقية "فإن رئيس اللجنة العراقية وزير النفط، إحسان عبد الجباير اسماعيل، قد أكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي مع الاشقاء في السعودية وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة والصناعات التحويلية".

وأضاف البيان أن وزير النفط قال إن "العلاقات الثنائية تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات"، مؤكدا "الخروج بتوصيات تؤكد على التعجيل بتنفيذ مشاريع تتعلق بإمكانية المشاركة والاستثمار بتطوير عدد من الحقول ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية، والمساهمة في مشروع نبراس للصناعات البتروكيماويات، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، ودراسة إنشاء المدن الصناعية".

يتبع...