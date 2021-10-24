تحطم طائرة كانت تنقل حوالي 9 مليون دولار إلى بنوك في ليبيا... صور

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بتحطم مروحية كانت تنقل حوالي 9 مليون دولار إلى بنوك في مدينة ترهونة بليبيا.

ووفقا لموقع "عين ليبيا"، كانت المروحية تحاول الهبوط اضطراريا في ملعب كرة قدم بمدينة ترهونة.

هبوط طائرة عمودية اضطراريا، محملة بسيولة نقدية تُقدر بـ40 مليون دينار إلى مدينة #ترهونة في ملعب كرة القدم بالمدينة، بعد اختلال توازنها بسبب سوء الأحوال الجوية، وإصابة اثنين من طاقمها بجروح بسيطة. pic.twitter.com/c7tKdih3Ty — عين ليبيا (@EanLibya) October 24, 2021

وأضاف الموقع أنه خلال عملية الهبوط حدث اختلال في توازن الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية ما أدى إلى تحطمها.

طائرة تقل سيولة نقدية تهبط اضطرارياً في مدينة ترهونة غرب ليبيا، مما أدى إلى تحطمها وهناك أنباء عن إصابة فردين من طاقمها.https://t.co/iyQPSXUU3D#الشاهد #ليبيا pic.twitter.com/g8ypxTsQhn — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) October 24, 2021

وأفاد الموقع نقلا عن مستشفى ترهونة التعليمي بنجاة طاقم الطائرة من الموت، حيث أصيب اثنين منهم بجروح بسيطة.

وحسب الموقع، كانت الطائرة تنقل أموال بقيمة 40 مليون دينار ليبي (حوالي 9 مليون دولار أمريكي) إلى بعض البنوك في المدينة.

(دينار ليبي=0.22 دولار أمريكي)

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