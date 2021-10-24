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    القوات اليمنية، مأرب، اليمن 2021

    التحالف العربي يعلن مقتل 264 من "أنصار الله" في مأرب

    © REUTERS / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مقتل العشرات من جماعة أنصار الله اليمنية، في عمليات نفذتها قواته في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

    وقال التحالف، في بيان له، إنه "نفذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في الجُوبة جنوبي محافظة مأرب، والكسارة شمال شرقي المحافظة"، مضيفا أن عمليات الاستهداف أدت إلى "تدمير 36 آلية ومقتل 264 عنصرا حوثياً إرهابياً"، وذلك حسب "قناة الإخبارية السعودية".

    ​وكان الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أعلن أمس السبت، أنه أوقع خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر قصف مدفعي وجوي في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين شمال شرقي اليمن.

    وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "مدفعية الجيش تعاملت مع أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين جنوب مأرب وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة". وأضاف أن "قصفا مدفعيا آخر استهدف تجمعات وتحركات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة صِرواح (غرب مأرب) وكبّدهم خسائر في الأرواح والعتاد".

    من جهة أخرى، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، إن التحالف العربي نفذ 16 غارة جوية على مديرية الجُوبة جنوب مأرب، واستهدف بـ 3 غارات مديرية صِرواح غرب مأرب.

    ويأتي القصف غداة تحقيق أنصار الله، تقدما ميدانيا في محافظة مأرب الغنية بالنفط إثر هجمات مكثفة على الجيش اليمني، إذ سيطر مقاتلو الجماعة على منطقة نجا الاستراتيجية في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، بعد معارك أوقعت 30 قتيلا من الجانبين، بينهم 14 من القوات الحكومية.

    وتكتسب سيطرة جماعة الحوثيين على منطقة نجا في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، أهمية من حيث كونها تقطع إمدادات قوات الجيش اليمني المتمركزة في مديرية جبل مرُاد، ومحاصرتها تمهيدا لمهاجمتها واقتحامها كما سيطرت الجماعة على مديرية العَبدية جنوب مأرب.

    ومنذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، إذ تمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

    والقتال في مأرب يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

    وتسبب النزاع الدموي في اليمن في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الأشخاص؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, أخبار اليمن الأن
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