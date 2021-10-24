الملك سلمان يرأس وفد السعودية إلى قمة العشرين في إيطاليا

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، أن عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيرأس وفد المملكة إلى أعمال قمة العشرين يوم السبت المقبل.

وذكر الديوان الملكي، في بيان له، أن "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيشارك في القمة التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي"، وذلك حسب "وكالة الأنباء السعودية (واس)".

وأضاف البيان، أن المملكة تعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة.

​وعقدت مجموعة العشرين قمة خاصة مؤخرا، لمناقشة الوضع في أفغانستان، وتناولت سبل مواجهة التحديات الخاصة بالمجال الإنساني في البلاد عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وسيطرت حركة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.

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