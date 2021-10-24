الملك سلمان يرأس وفد السعودية إلى قمة العشرين في إيطاليا

وذكر الديوان الملكي، في بيان له، أن "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيشارك في القمة التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي"، وذلك حسب "وكالة الأنباء السعودية (واس)".
وأضاف البيان، أن المملكة تعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة.
#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس وفد المملكة في قمة قادة #مجموعة_العشرين عبر الاتصال المرئي.https://t.co/5m3LisM99R #واس pic.twitter.com/Ph0OGiQk82
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 24, 2021
وعقدت مجموعة العشرين قمة خاصة مؤخرا، لمناقشة الوضع في أفغانستان، وتناولت سبل مواجهة التحديات الخاصة بالمجال الإنساني في البلاد عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة.
وسيطرت حركة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.
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