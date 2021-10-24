إعلام: اكتشاف 26 قطعة سلاح غير مرخص في سوهاج

شنت مديرية الأمن في محافظة سوهاج المصرية اليوم الأحد، حملة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 26 قطعة سلاح غير مرخص، وتنفيذ 1273 حكمًا، وتم التحفظ على المضبوطات.

ونفذ اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، بناء على إخطار من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الأسلحة غير المرخصة وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون.

ضبط 26 قطعة سلاح بدون ترخيص وتنفيذ 1273حكمًا في حملة أمنية بسوهاج https://t.co/MHEyesAVGv — الأهرام AlAhram (@AlAhram) October 24, 2021

​وشملت الأسلحة المضبوطة، بندفية آلية، 5 بنادق خرطوش، طبنجة، 20 قطعة فرد روسى محلي الصنع، وفرد خرطوش محلى الصنع، طبنجة، و 6 قطع أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى قضايا مخدرات، "إلقاء مخلفات، صيد، وملاحة، وبيئة" حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".

واشترك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى، والمسطحات، والمخدرات، ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية، من إدارة قوات الأمن، بالتنسيق وفرع الأمن العام، وتم تحرير المحاضر اللازمة، إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.