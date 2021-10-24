إعلام: قطر محبطة من عدم رد واشنطن للجميل

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة القطرية التي ساعدت في إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان ودعمت عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في الشرق الأوسط، تبدي إحباطها من إدارة الرئيس جو بايدن بسبب البطء في تلبية طلب شراء طائرات بدون طيار متقدمة.

وقدمت حكومة قطر طلباً رسمياً منذ أكثر من سنة لشراء أربع طائرات بدون طيار مسلحة من طرز"إم كيو-9 بي بريداتور، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تتحرك بعد بشأن الطلب القطري. ورفض المسؤولون الإفصاح عن السبب.

وجاء استياء قطر في الوقت الذي تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على نفوذها في منطقة الخليج مع تقليص القوات والقدرات العسكرية هناك، وسط مخاوف متصاعدة في واشنطن من نفوذ الصين في المنطقة.

مراقبة منشآت الغاز

وأفاد مسؤولون قطريون إنهم سيستخدمون الطائرات بدون طيار التي طلبتها الدوحة، لمراقبة لمنشآت الغاز الطبيعي الشاسعة لمنع أي نشاطات إرهابية، وفي مناطق أخرى لمراقبة التهديدات التي يشكلها الإرهابيون في المنطقة. وتستضيف الدوحة بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، والتي يعتقد المسؤولون القطريون أنها تتطلب مزيدًا من اليقظة ضد النشاط الإرهابي.

وقال مسؤولون قطريون وأمريكيون إن الطائرات المسلحة بدون طيار، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، ستمنح القطريين قدرة دفاعية أقوى في المنطقة.

New from me: The Qataris, who say they have been there for the US, esp in recent months, has grown frustrated with the USG for slow-walking a request to buy advanced drones when other governments in the region appear to be falling into the arms of China. https://t.co/qBVX8h1gYr — Gordon Lubold (@glubold) October 24, 2021

​واعتبر مسؤولون وخبراء دفاع أمريكيون إن ذلك قد يساعد الولايات المتحدة على منع التهديدات التي تشكلها إيران.

كما تعتزم قطر أيضاً شراء مقاتلات الشبح الأمريكية من طراز "إف-35"، في طلب منفصل.