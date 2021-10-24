إسرائيل تمنح 9 آلاف عامل بناء فلسطيني تراخيص عمل داخل أراضيها

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، زيادة حصة عمال البناء الفلسطينيين من الضفة الغربية من حاملي تراخيص العمل داخل أراضيها بـ 9 آلاف عامل.

وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينة أنه اعتبارا من هذا الأسبوع، سيتم زيادة حصة عمال البناء الفلسطينيين من الضفة الغربية بمقدار 9000.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هذه هي المرحلة الأولى في تنفيذ قرار الحكومة بزيادة عدد عمال البناء الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بمقدار 15000.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، السماح لـ 16 ألف عامل جديد من الضفة الغربية بالعمل داخل أراضيها، كجزء من عملية شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ووقتها، قال الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، إن "العدد الجديد من العمال سيتوجه منهم 11 ألفا للعمل في مجال البناء و4 آلاف للعمل في الزراعة".

وأضاف أن "إسرائيل تحاول تسويق الموضوع على أنه قضية سياسية وأنها تريد مساعدة الفلسطينيين، في حين أنها بحاجة إلى هذه الأيدي العاملة".

وتابع "سيتم استيعاب ألف عامل من الفنيين للعمل في القطاع الفندقي، ليضافوا إلى 2500 يعملون في هذه المجال".

وتوقع أن يرتفع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل من 78 ألفا حاليا إلى حوالي 120 ألفا بنهاية العام، إضافة إلى حوالي 35 ألفا يعلمون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

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