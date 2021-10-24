مصر... إطلاق مسابقة لاختيار اسم وجملة دعائية وشعار للعاصمة الإدارية

أطلقت القوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الأحد، مسابقة لاختيار اسم وجملة دعائية وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال المتحدث إن المسابقة تأتي انطلاقا من حرص القوات المسلحة على الاستفادة من إبداعات المصريين في المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها.

كما يأتي إعلان المسابقة "في إطار الإستعدادات لإفتتاح العاصمة الإدارية الجديدة"، وفق المصدر ذاته.

وتنظم المسابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي دعت المصريين إلى المشاركة بمقترحات وأفكار "لاختيار إسم للمدينة وصياغة جملة دعائية بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والإبتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة".

ويمكن الاشتراك بإرسال المقترحات فقط من خلال رابط الموقع الإلكتروني للمسابقة على الإنترنت.

وسيتم فرز وتقييم جميع المشاركات من خلال "لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء"، على أن يكون آخر موعد لاستقبال الأعمال 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أن العد التنازلي لافتتاح العاصمة الإدارية التي بدأ العمل فيها قبل أكثر من 5 سنوات قد انطلق، وسط استعدادات حكومية للبدء في الانتقال التدريجي للوزرات والمنشآت الحكومية والموظفين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

والعاصمة الإدارية الجديدة مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس/ آذار 2015.

وتم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة، بحسب موقع المجتمعات العمرانية الجديدة، لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية.

وتضم العاصمة الإدارية مشروعات ضخمة من بينها الحي الحكومي، والذي يضم مقر مجلس الوزراء والبرلمان ومقار الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك أعلى برج في إفريقيا، وأحد أكبر المساجد في العالم.

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