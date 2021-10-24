الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيرأس وفد المملكة إلى أعمال قمة العشرين عبر الاتصال المرئي السبت المقبل.
#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس وفد المملكة في قمة قادة #مجموعة_العشرين عبر الاتصال المرئي.https://t.co/5m3LisM99R #واس pic.twitter.com/Ph0OGiQk82— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 24, 2021
وأوضح البيان أن الملك سلمان سيشارك في القمة التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.
وأضاف البيان أن المملكة تقدر الجهود المبذولة من جانب إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة.
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