المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يقدم مقترحات للبرهان لحل الأزمة القائمة في السودان

القاهرة - سبوتنيك. وقال مجلس السيادة في بيان، إن البرهان أشاد خلال لقائه بفيلتمان بالاهتمام الكبير الذي توليه الولايات المتحدة لقضايا السودان، مضيفا أن "المبعوث الأمريكي قدم عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة".
ووعد البرهان وفق البيان، بدراسة المقترحات التي قدمها فيلتمان، مؤكدا أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل العقبات والتحديات كافة للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، مشددا في الوقت ذاته على التزام القوات المسلحة السودانية بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.
هذا وتشهد العلاقة بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين في السودان توترا حادا، وذلك مع قرب موعد نقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني المقرر لها تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق الوثيقة الدستورية الموقعة في أيلول/سبتمبر 2019 التي أبرمتها قوى مدنية مع الجيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
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