السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ في جزيرة كمران بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ تابع لجماعة أنصار الله قبالة جزيرة كمران في محافظة الحديدة اليمنية جنوب البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان عن التحالف، أنه "تم تدمير الزورق المفخخ التابع للحوثيين قبالة جزيرة كمران تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك"، معتبرا أن الجماعة اليمنية "تستمر في "انتهاك نصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة".

وأشار البيان إلى أن "السلوك العدائي للحوثيين يهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

#عاجل #التحالف: تدمير زورق مفخخ بجزيرة كمران مقابل الصليف تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك.#واس_عام pic.twitter.com/nV0PPNOSRI — واس العام (@SPAregions) October 24, 2021

وكان التحالف العربي، أعلن أمس السبت، أنه دمّر 4 زوارق مفخخة في مدينة الحديدة غربي اليمن قبل استخدامها من جانب جماعة "أنصار الله" في تنفيذ هجمات أو عمليات عدائية. وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف العربي إنه نفذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة في معسكر الجبانة الساحلي بالحديدة.

كما أعلن التحالف العربي، في وقت سابق اليوم، مقتل العشرات من جماعة أنصار الله اليمنية، في عمليات نفذتها قواته في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف، في بيان له، إنه "نفذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في الجُوبة جنوبي محافظة مأرب، والكسارة شمال شرقي المحافظة"، مضيفا أن عمليات الاستهداف أدت إلى "تدمير 36 آلية ومقتل 264 عنصرا حوثياً إرهابياً".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

تابع أحدث أخبار اليمن الآن عبر سبوتنيك عربي.