وزير الطاقة السعودي: هناك 3 أمور يجب ألا نتنازل عنها

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن هناك 3 أمور يجب ألا نتنازل عنها، وهي: أمن الطاقة، والنمو الاقتصادي والازدهار المستدام، ومواجهة التغير المناخي.

ونقلت صحيفة "عاجل" عن بن سلمان تصريحات أدلى بها لقناة "الشرق"، أوضح فيها أن هدف بلاده هو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية يمكن تحقيقه قبل 2060، على أن لا يكون لهذا الهدف تأثير مالي أو اقتصادي معاكس.

وطالب وزير الطاقة السعودي بوجود ضابط للأسواق، وأن يعي الجميع ما قامت به منظمة أوبك لأجل تحقيق ذلك، مشيرا إلى إن المنظمة لن تغير استراتيجيتها، إذ أنها ليس عليها حل مشكلة لم تصنعها.

وانتقد الوزير النقص الذي تشهده أسواق الطاقة في إمدادات الغاز نتيجة سياسات سابقة؛ ومنها التوقف عن إنتاج الكهرباء من الغاز، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات، مما تسبب بالنقص في أسواق الغاز اليوم.

وأوضح ابن سلمان أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يعني التوقف عن الاستثمار في النفط، إذ أن الهدف تقليص الانبعاثات، وليس عدم استخدام النفط، وبهذا لا يكون هناك تناقض بين الاستثمار في الطاقة والاهتمام بالمناخ.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي إن بلاده تريد أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين، وأضاف الوزير أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تخطط لتصنيع سيارات كهربائية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.