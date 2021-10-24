وزير خارجية لبنان يتوقع موعد بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

رجح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، أن تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال عبد الله بو حبيب لقناة "الجديد" اللبنانية: إن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من المرجح أن تبدأ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، مضيفا أن صندوق النقد لم يبلغ الحكومة بأنه لن يقدم مساعدات لبيروت قبل الانتخابات".

وأوضح وزير الخارجية اللبناني، أن "هناك ضغطا دوليا كبيرا لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات في أيار/مايو القادم".

وتابع قائلا: "مجلس النواب تنتهي ولايته في 21 أيار/مايو لذلك فإن الانتخابات ستُجرى قبل هذا التاريخ".

يتبع...