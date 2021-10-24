عيدروس الزبيدي يكشف كواليس العلاقة مع السعودية والتطبيع مع إسرائيل

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، عيدروس الزبيدي، إن "المجلس الانتقالي ضم معظم المكونات التي تؤمن باستعادة دولة الجنوب"، مؤكدا أن قوات الانتقالي الجنوبي العسكرية والأمنية هي من تحمي الحكومة في عدن ووفرت كل الإجراءات لعودتها.

واعتبر الزبيدي خلال حوار مع " صحيفة عكاظ " السعودية، أن المجلس الانتقالي يرتبط بعلاقة استراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية، وأن ذلك تجلى في مواجهة الأخطار المشتركة من خلال عاصفة الحزم.

وقال إن "اتفاق الرياض هو الأرضية الصلبة والمنطلق لتوحيد كل الجهود سواء كانت على مستوى الجنوب أو الشمال لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية"، مؤكدا "جاهزية قواته لمواجهة الحوثي ومكافحة الإرهاب والدفاع عن مأرب وفق خطط واضحة مع التحالف العربي".

وعن سؤال حول تلويحه في لقاء سابق بإمكانية تطبيع المجلس الانتقالي الجنوبي مع إسرائيل، قال الزبيدي إن "مسألة التطبيع مع إسرائيل لا تعني مطلقا التخلي عن القضية الفلسطينية".

وأضاف: "نحن تكلمنا مرارا عن حق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بالعيش الكريم، وأهم شيء أن يعترفوا بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل وفقا لمبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967م".

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