وزارة الإعلام السودانية: اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية

أعلنت وزارة الإعلام السودانية أنه تم اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، بواسطة قوات عسكرية مشتركة و اقتيادهم إلى جهات غير معلومة.